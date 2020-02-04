الصحة تؤكد خلو السودان من فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّدَت مدير إدارة الوبائيات بالإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. جيهان عيسى، خُلو الولاية من فيروس “كورونا”.

وقالت خلال ورشة تنويرية للوقاية من فيروس “كورونا” بالوزارة أمس، إنّه تم وضع الإجراءات الاحترازية، وتفعيل مركز عمليات الطوارئ الاتحادي وبالولايات، وتكوين اللجنة التنسيقية لإحكام التنسيق مع الجهات الحكومية والمُنظّمات والمُجتمع المدني ولجان الأطباء، وأعلنت توفير مُعينات أخذ وإرسال العينات لمعمل الصحة العامة (استاك)، مع توفير وسائل الحماية الشخصية، بجانب تجهيز مُستشفى الخرطوم كمركز عزل، إضافةً لتحديد أرقام للتواصُل وبريد إلكتروني للمرافق الصحية والجمهور، واستلام استمارة الرصد والتبليغ من مطار الخرطوم الدولي لكل القادمين من الصين للمُتابعة، وقالت إنّ “كورونا” فيروسٌ يُصيب الجهاز التنفسي للإنسان وبعض الحيوانات ويُسبِّب المُتلازمة التنفسية، وأوضحت أنّ أعراضه مُشابهة لنزلات البرد العادية وتشمل “الحمى، العطس والكحة، الضيق في التنفس، الإلتهاب الصدري الحاد، وفي بعض الأحيان يمكن أن تصاحبه أعراض أخرى مثل الإسهال والاستفراغ”، وقالت د. جيهان إنّ عدد الحالات المُسَجّلة عالمياً حتى 2 فبراير بلغ (14.557) حالة، منها (14.411) بالصين، و(146) حالة مؤكدة في (23) دولة.

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