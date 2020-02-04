عبد الحي يوسف: لقاء البرهان بنتنياهو “خيانة لله ورسوله”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الداعية الإسلامي د. عبدالحي يوسف: (أن لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالصهيوني نتنياهو يعتبر خيانة لله ورسوله). وأضاف عبد الحي بحسب (اليقظة أون لاين): (مازلنا نقول بأن البرهان وما تحت البرهان هم مجرد حكومة انتقالية جاءوا عن طريق انقلاب عسكري وليس من حقهم إتخاذ قرار مثل هذا دون مشورة الشعب السوداني). وأكد بأن معظم الدول التي طبعت مع إسرائيل تعاني من إشكاليات عديدة. الانتباهة المادة السابقة النيابة تجدد حبس علي عثمان محمد طه المقالة القادمة الصحة تؤكد خلو السودان من فيروس “كورونا”

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