النيابة تجدد حبس علي عثمان محمد طه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: جدّدت النيابة حبس النائب الأوّل الأسبق علي عثمان محمد طه لأسبوعين على ذمة قضايا فساد. وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّ نيابة مكافحة الفساد بعثت بخطابٍ لسجن كوبر يفيد بتجديد حبس علي عثمان لمدة أسبوعين. باج نيوز

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