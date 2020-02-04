حماس تستنكر لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس وزراء الكيان الصهيوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، الاثنين جدلا واسعًا في السودان، فيما وصفت فصائل فلسطينية الاجتماع بأنه “طعنة في الظهر”.

وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لقاء البرهان ونتنياهو، بحسب ما أوردته وكالة وفا الرسمية الفلسطينية.

ووصف عريقات اللقاء بأنه “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني”.

على ذات الوتيرة، استنكرت حركة حماس لقاء البرهان ونتنياهو، قائلة إن هذه اللقاءات التطبيعية تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه بحق شعبنا الفلسطيني، حسبما أورده الموقع الإلكتروني للحركة.