هذا ماقاله بومبيو عن لقاء البرهان ونتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان فجر الإثنين أكد له رغبة الولايات المتحدة في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووجه بومبيو في تغريده له على تويتر شكراً للبرهان على سعيه في تطبيع العلاقات ‏مع إسرائيل نتيجة لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا برعاية موسيفيني.

ودعا البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

والتقى رئيس المجلس السيادي بنتنياهو أمس الأحد في عنتيبي، في خطوة مفاجئة قال عنها وزيرا الإعلام والخارجية إنهما ليسا على علم بها.

#البرهان_لقاء_العار

#لا_للتطبيع