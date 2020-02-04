اثبات كذب قناة العربية عن النفايات النووية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان بدأت قناة العربية (السعودية) في بثها وهى تنتهج طريقا واضحا يقوم اساسا على تشويه صورة مخالفي السعودية وحتى الكذب عليهم ونسبة اقوال ومواقف غير صحيحة اليهم والشواهد على ذلك كثيرة ويمكن ايراد العديد منها ان اقتضى الأمر.

ولايخفى على احد ان السعودية اتخذت خطا مناوئا لايران وعملت على محاربتها سرا وجهرا واعتمدت كل طريقة من الممكن ان تؤثر على إيران سلبا وتضعفها فانتهجتها ولو كان ذلك عن طريق الكذب والخداع وفبركة الأخبار وحتى اختلاقها ولم يقتصر جهدها على شكل معين فالهدف هو إسقاط إيران من الاعتبار وجعلها فى اعين الناس غير جديرة بالاحترام والثقة فيها وفى سبيل تحقيق هذا الهدف لامحظور أمام قناة العربية ولاسقف ولا ورع يمنع القائمين عليها ورعاتها من انتهاج أى طريق وسلوك أى سبيل .

ويهمنا هنا التطرق لمسألة اذاعتها قناة العربية وهى اول من ابتدرها وروج لها وعنها اخذتها مواقع اخبارية محلية واجنبية وهى الحديث عن نفايات نووية مشعة وجدت مدفونة غرب أمدرمان وقالت القناة ان النفايات النووية ايرانية المنشأ وان الأمر تم بتوافق مع النظام البائد والغرض من هذا الخبر اساسا ان ننسب الى إيران الاضرار بالشعب السودانى ويومها قامت قيامة الكثيرين ضد إيران وهاجموها بقوة واعتبروها ضد الشعب السوداني ولكن حصحص الحق وبان زيف العربية وكذبها وصدق من قال ان الانسب لشعار القناة ان يصبح : العربية ان تكذب اكثر بدلا مما اعتمدته شعارا لها العربية ان تعرف اكثر.

ويكفينا ان نورد الخبر ادناه الذى ننقله عن صحيفة الانتباهة (موقعها الالكترونى) وكفى به حكما على القناة.

يقول الخبر :

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للرأي العام أنه ومن خلال ما ورد في خبر صحفي ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حاويات مشعة في منطقة غرب أمدرمان على بعد 30 كيلو. ووفقاً للقانون الذي حدد للجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية وبناء على المسؤولية التي وضعها قانون الرقابة النووية والإشعاعية للعام 2017م للتصدي والاستجابة للأحداث المتعلقة بالمواد النووية والإشعاعية نود أن نحيطكم علما بأنه تم تكوين لجنة لهذا الغرض من الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية (أمانة الأمن النووي والضمانات ـ أمانة الأمانة الإشعاعي) بالإضافة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية (مسرح الحادث) ووفق ماهو متعارف عليه عالميا في مفهوم العمليات للاستجابة والتصدي لأحداث الأمن النووي. تمت المهمة في المنطقة المعنية حسب ما يمتلك الجهاز الوطني للرقابة النووية من أجهزة ذات كفاءة عالية لتحليل المواد النووية أو المشعة مع تصنيفها. وأوضحت نتائج التحليل حسب قراءات الأجهزة عدم وجود أي نظائر مشعة أو مواد مشعة صناعية، “وعليه نؤكد عدم وجود مواد نووية أو إشعاعية في الحاويات والمنطقة المذكورة في التقارير الصحفية المحلية وبعض الأخبار العالمية التي ورد بها نفس الخبر مع ربطه بدولة بعينها مما لزم توضيح الأمر للرأي العام وسلامة المواطن.