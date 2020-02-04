وقفات اولية مع خيانة وسقوط البرهان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع الحكومة بمكونيها العسكري والمدني فان اللقاء المفاجئ لــ #الخائن_البرهان بـــ #المجرم_نتنياهو في اوغندا خلال تزامن زيارتهما لاوغندا شكل صدمة للشارع السوداني وغالب من علقوا على الخبر اعلنوا اعتراضهم بل وصفوا البرهان بالخائن وهناك قلة لا يؤبه لها تحدثت عن عدم استشكالها على التطبيع واخرين ذهبوا الى ترحيبهم به وهذا شذوذ لااعتبار له.

الحكومة ممثلة في وزير الاعلام الناطق الرسمى باسمها الأستاذ فيصل محمد صالح قالت ان اللقاء تم دون تنسيق أو اخطار لمجلس الوزراء أو علمه وانهم ينتظرون توضيحات من البرهان بعد عودته للبلد.

السيدة وزيرة الخارجية قالت لقناة الجزيرة : إنه ليس لديها أي علم بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

ولكن الأخبار تقول ان اللقاء كان متوقعا وهناك اشارات إليه بل ان بعض الأخبار تحدثت عن الارهاصات بوضوح.

الخبر ادناه يشير الى احتمالية اللقاء ، يقول الخبر :

علم (باج نيوز) أن رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان غادر اليوم الأحد إلى العاصمة الأوغندية كمبالا في زيارة غير معلنة تستمر ليومٍ واحد.

وقالت مصادر موثوقة لباج نيوز إن البرهان سيلتقي الرئيس يوري موسيفيني ويناقش معه عددا من الملفات.

وتتزامن زيارة البرهان إلى كمبالا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة وكلاهما ليومٍ واحد.

وكان نتنياهو قال في وقتٍ سابق إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل.

وهذه اشارات تصب ايضا فى ترجيح ان اللقاء تم الترتيب له والخبر نقلته بعض وسائل اعلام العدو ، يقول الخبر :

اشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن برهان توجه إلى أوغندا في زيارة لم تكن معلنة، وذلك بالتزامن مع زيارة نتنياهو.

وكان نتنياهو، قد غادر إلى أوغندا، الاثنين، في زيارة ليوم واحد، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال نتنياهو قبيل مغادرته مطار “بن غوريون” في مدينة تل أبيب، إن “إسرائيل تعود إلى إفريقيا الكبيرة، وهناك تطور في العلاقات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني”.

وأضاف “آمل في نهاية هذا اليوم، أن أعود بأخبار جيدة لدولة إسرائيل”.

والخبر ادناه يشير الى الأمر بشكل اكثر وضوحا بل يتحدث عن اللقاء ، يقول الخبر :

كاميرون هدسون: أنباء عن لقاء وشيك بين البرهان ونتنياهو في عينتبي، لبحث العلاقات السودانية الإسرائيلية

هذه وقفة أولى مع خبر لقاء الخائن برهان مع المجرم نتنياهو ولنا عودة ان شاء الله

#البرهان_خائن

#البرهان_لايمثلنا

#لا_للتطبيع

#البرهان_لقاء_العار