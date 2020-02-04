عملية البنيان المرصوص تذهل العالم.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تابع العالم مابين معجب ومندهش ومغتاظ ماحدث فى جبهة نهم والانتصارات الكبرى التى ظلت تحققها القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية ، فبعد العملية الهامة التى تمت قبل أشهر وسميت بإسم نصر من الله وماتحقق فيها من نصر اذهل العالم واصاب العدو بالحيرة والغيظ جاءت عملية البنيان المرصوص التى سجل فيها اليمنيون انتصارا ساحقا وتكبد فيها العدو اكبر خسارة له منذ اندلاع الحرب الظالمة التى يشنها على اليمن منذ سنوات ، جاءت هذه العملية الكبرى لتثبت للعالم ليس فقط فشل التحالف السعودى الاماراتى الصهيونى فى

تحقيق اى انتصار فى حربه واخضاع الشعب اليمنى وانما ايضا فشل التحالف فى الحفاظ على الويته المسلحة التى انهارت تباعا أمام ضربات اليمنيين وراى العالم كيف ان الالاف وقعوا مابين أسير وقتيل ومئات الاليات الحديثة تم اعطابها تدميرا وحرقا ومثلها غنمها اليمنيون فى اكبر خسارة مادية يتعرض لها التحالف وهذا غير الخسائر البشرية.

ان ما حدث في جبهة نهم هو بحق معجزة خارقة لكل القواعد العسكرية ويرى الكثيرون انها تكشف حجم التأييد الالهي لليمنيين ومن يذهبون الى هذا القول يستدلون بنقطتين :

الأولى :

انه من ناحية الظروف المناخية : تمت العملية في ايام شديدة البرودة وقارسة جدا وجبال نهم نفسها مرتفعة جدا حتى انه في فصل الصيف تشعر بالبرد ، فما بالكم بأيام الشتاء القارس ، فكيف تغلب المجاهدون على البرد القارس وحرروا تلك المناطق الشاسعة والوعرة في غضون ايام ؟ انه التأييد الالهى وكفى بالله نصيرا .

الثانية :

من ناحية الجغرافيا :

تتمتع نهم بجبال شاهقة وكثيرة ووديان ويحتاج الانسان لكي يطلع جبل وينزله ساعات ان لم يكن ايام بدون اي اشتباكات نظرا لوعورتها الشديدة ، فما بالكم وقد حررها ابطال الجيش واللجان خلال ايام وهم في مواجهات عسكرية ومع اكثر من ١٧ لواء بكامل عتادها العسكري وفوق ذلك مسنودة بطيران العدوان …

كيف تحقق ذلك ؟

حقيقة انها معجزة حدثت بتأييد الله وعونه ..

ومن المهم الاشارة الى الصمت المطبق الذى لازم التحالف السعودى الاماراتى اذ لم يعلق على الخبر النازل عليهم جميعا كالصاعقة وهم يعلمون ان عتادا عسكريا ضخما كان تم تجهيزه وقد انفقوا اموالا طائلة وزمنا طويلا حتى استطاعوا جلب هذه التجهيزات اللوجستية الضخمة الى جبال نهم ولكنهم فقدوه واصبح اليوم غنيمة للجيش واللجان الشعبية التى تعهدت بتفعيله في المسار الصحيح ضد الغزاة ومرتزقتهم – بحسب مصادر الجيش اليمنى – مما يعنى ان الاحتلال ومعاونوه فى الداخل موعودون بنيران عاتية ستصلاهم وبعتادهم الكبير ستتم محاربتهم وهزيمتهم التى بدأت ملامحها تلوح فى الافق بكل وضوح ، وقد ظهر الرعب على وجه الرياض وابوظبى ومن خلفهما من استمرار هذه الخسائر وقد باتوا لايثقون فى جندهم ولا عتادهم فالعسكر مابين قتيل واسير وهارب منهزم والعتاد مابين مدمر محطم أو غنيمة فى يد اليمنيين وسريعا ما سيوجه الى من انفقوا المليارات لشرائه ليكونوا مصداقا للاية الكريمة

فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ .

وتقول الأخبار ان 22 لواء عسكريا

و 20 كتيبة عسكرية سقطت كلها تحت أقدام أبناء الجيش واللجان الشعبية في زمن قياسي ، فالتحية لابطال اليمن وهم يسقطون مؤامرات عدوهم ويثبتون للعالم أنهم جبهة عصية على التطويع والانكسار.