شركة (ويتا) تحيل (56) من عمالها لمكتب العمل

التاريخ: 04-فبراير-2020
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احالت شركة “ويتا” الصناعية “56” عاملاً لديها لمكتب العمل، وذلك للفصل في قضيتهم.
وكان “147” عاملاً بالشركة قد نفذوا إضراباً عن العمل نتيجة لعدم إيفاء إدارتها بوعدها زيادة رواتبهم، مما دفع الادارة لايقافهم عن العمل، الا انها تراجعت عن قرارها وإعادتهم للعمل، بعد التوصل لتسوية بين الطرفين، فيما أحالت “56” منهم إلى مكتب العمل للفصل في قضيتهم.
وبحسب خطاب صادر من مكتب العمل بالخرطوم بحري، اطلعت عليه صحيفة الحداثة، طلب مكتب العمل من العمال المحالين إليه الحضور يوم الخميس 6 فبراير لمقابلتهم للنظر في الشكوى المقدمة ضدهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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