الطاقة والتعدين: مُحاولات لتشغيل خطوط النفط بغرب كردفان

تُواصِل أتيام فنية وهندسية من وزارة الطاقة والتعدين، مُحاولة تشغيل خطوط النفط بغرب كردفان، دون نتيجة حتى ليل أمس. فيما أكد مصدر بهجليج، استمرار توقّف كل الآبار في حقول “1، 2، 4” وآبار الجنوب، وكشف أن سبب التوقّف يرجع لانسداد أنبوب الضخ بمحطتي ضخ النفط الثانية بالدلنج والثالثة بأم سيالة، وأضاف أن جميع هذه الحقول مُتوقّفة تماماً.

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وقال المصدر، إن خط الأنبوب مسدود في منطقة بين محطة الضخ الثانية في الدلنج والمحطة الثالثة في أم سيالة، وأضاف أن بترول GNPOC يخرج بدرجة حرارة (67) سنتقريت والـ pour point 28، ونفط “بترو انرجي” يخرج بدرجة حرارة (47) و pour point 3.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإنه في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يحتاج الخط لمراقبة لصيقة وإجراءات احترازية لتفادي الانسداد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)