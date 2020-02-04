البعث: “الحرية والتغيير” لم تُشاورنا بشأن لقاءات حمدوك والإسلاميين

التاريخ: 04-فبراير-2020
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أكد رئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين، أنه لم تتم مُشاورة قِوى الحُرية والتّغيير باللقاءات التي تمّت بين رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك والإسلاميين.
واعتبر الحسين أنّ من حق رئيس الوزراء لقاء الأحزاب السياسية كَافّة، لكنه قال بحسب صحيفة الصيحة: يجب نقل ما دار من نقاشٍ وأجندةٍ للحُرية والتّغيير باعتبارها الحاضنة السياسية للحكومة، ونوه إلى أنّ لديهم برنامجاً ورؤية لإشراك الجميع في المجلس التشريعي والمؤتمر الدستوري بعيداً عن الإقصاء.
وقال إنّه إذا ما تمّ من لقاءٍ بين رئيس الوزراء وبعض الإسلاميين ينتهج نهج لقاءات النظام البائد التي تُبنى على الصفقات، فإنّهم يرفضونها جُملةً وتفصيلاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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