أوامر بالقبض على (كرتي وغازي وغندور وآخرين) في بلاغ (89)

أصدرت اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري على السلطة في 1989م، أوامر بالقبض على مجموعة من المشاركين في الانقلاب الذي جاء بالمخلوع عمر البشير رئيساً.

وأبلغت مصادر بحسب صحيفة الصيحة، أمس، أن أوامر القبض شملت مجموعة من المدنيين الذين شاركوا في تدبير تنفيذ الانقلاب وهم “علي كرتي، غازي صلاح الدين، إبراهيم غندور، صديق فضل، الصافي نور الدين، عمر سليمان، عبد المنعم محمد الزين، الهادي عبد الله، محمد عبد الحفيظ، صلاح الدين محمد كرار، الشريف بدر، مهدي إبراهيم، مصطفي عثمان إسماعيل، وتاج سر مصطفى.

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وأفادت المصادر أن المجموعة صدرت ضدها أوامر قبض على خلفية مشاركتها في انقلاب 1989م، وقالت إن اللجنة أصدرت أوامر تكليف بالحضور لفيصل أبو صالح.

ويأتي قرار اللجنة على خلفية بلاغ من محامين سودانيين ضدّ قادة الانقلاب في مايو الماضي، بتهمة تقويض السلطة الشرعية قبل ثلاثة عقود. وأغلب المتهمين في البلاغ مودَعون بسجن كوبر، وعلى رأسهم البشير، والنائب الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ومدير جهاز الأمن والمخابرات سابقاً نافع علي نافع، والوزير السابق عوض الجاز، وإبراهيم السنوسي، وعلي الحاج

إلى ذلك، علمت مصادر، أن نيابة المال العام استدعت أمس الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، للتحقيق معه على خلفية مخالفات مالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)