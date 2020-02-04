محمد عصمت:(حمدوك)  يتعرض للضغوط

قال القيادي بالحرية والتغيير، محمد عصمت، إنّ لقاء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، برئيس حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي، داخل الأطر الرسمية، يمثّل إثارة لمشاعر الثوار.

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واستغرب عصمت من عدم اعتقال رموز وقيادات النظام المباد وأعوانهم، وأشار إلى أنّهم يسرحون ويمرحون في ساحة العمل السياسي وذكر عصمت أنّ التحفظّ عليهم يؤمّن الثورة ويحافظ على حقوقها.

وأكّد محمد عصمت في تصريحات بحسب صحيفة الحداثة إن حمدوك يتعرّض لضغوطٍ داخلية وخارجية مهوّلة. وأشار إلى وجود خلافاتٍ داخل مكونات قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)