بوادر أزمة بمركز ودمدني لأمراض وجراحة القلب بسبب سيطرة طبيب اسلامي

نشبت بوادر أزمة بمركز ودمدني لأمراض وجراحة القلب أرجعتها مصادر مأذونة لسيطرة أحد الاختصاصيين الاسلاميين على زمام الأمور الإدارية بالمركز رغم ابعاده من ادارة المركز في فترة سابقة بسبب إحدى القضايا بالمحاكم.

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وعلمت صحيفة الجريدة طبقاً لمصادرها بعودة عدد من المحسوبين على ذلك الاختصاصي إبان فترة توليه ادارة المركز ، ودللت ذات المصادر على سيطرة الاسلامي بإعادة أحد الكوادر المتميزة لوزارة الصحة بالولاية بعد نقله للمركز مؤخراً “بتوصية من ذلك الاختصاصي”، وذكرت ان وظيفة الكادر الذي تمت إعادته للوزارة من الدرجات القيادية بمركز ودمدني لأمراض وجراحة القلب وقالت:”رغم ذلك تمت إعادته لوزارة الصحة لأن من يسير المركز ليس المدير الفعلي وإنما اختصاصي اسلامي جبل على اثارة المشاكل وتصفية الحسابات.

وطالبت المصادر وزير الصحة الاتحادي ومدير عام وزارة الصحة بالجزيرة بالتدخل لحسم أي تفلتات تؤدي لتضرر المرضى نتيجة الخلافات وابعاد كل من يتسبب في المشاكل حفاظاً على استقرار المركز والكوادر العاملة به.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)