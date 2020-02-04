النيابة تستدعي مديرة ادارة النقل بمحلية أمبدة

التاريخ: 04-فبراير-2020
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استدعت نيابة الفساد، مدير ادارة النقل والبترول بمحلية أمبدة، على خلفية المعلومات التي كشفتها مصادر في وقت سابق، بأن ادارة النقل والبترول بسوق أبو زيد بمحلية أمبدة، تتحصل مبلغ 33 الف جنيه يومياً من غير ايصالات رسمية ولا يتم توريدها في خزينة الدولة.
وقال ممثل لجان تسيير وتعمير (سوق أبوزيد)محمد عثمان خليفة، محلية أمبدة أحالت ملف مدير ادارة النقل والبترول بمحلية امبدة الى نيابة الاموال العامة، ولفت الى ان المحلية قامت باستدعائها أكثر من مرة لأخذ افاداته، ولكنه لم يحضر للادلاء بأقواله مما دعاهم الى تصعيد القضية الى نيابة الثراء الحرام التي قامت بدورها باستدعائها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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