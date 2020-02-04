إلغاء ندوة المهدي في الجنينة بسبب إغلاق الثوار مدخل المسرح

تسبب اغلاق مجموعة من الثوار والشباب للمداخل المؤدية الى مسرح بالجنينة بولاية غرب دارفور الذي كان معداً لخطاب جماهيري كان من المقرر أن يخاطبه رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تسبب في الغاء المخاطبة.

وقال مصدر إن الثوار قاموا بإحكام سيطرتهم على مكان الإحتفال واغقلوا الشوارع المؤدية الى المسرح، ومنعوا أنصار الحزب من دخوله، وقاموا، بحرق أعلام ولافتات الاستقبال، مما دفع السلطات الأمنية بالولاية الى تشديد الحراسة الأمنية منعاً للإحتكاك الذي كان سيحدث بين الثوار وأنصار الحزب القادمين لحضور اللقاء الجماهيري.

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وبحسب شهود عيان احتشد عدد من الطلاب قبل موعد بدء اللقاء و رددوا عبارات رافضة لزيارة الامام قبل ان يقوموا بحرق علم حزب الأمة مما أدى لالغاء اللقاء، وفي السياق وصف عدد من النشطاء بالولاية حرق علم الأمة بالهمجي وغير المبرر، وقال عضو الحزب الشيوعي مصعب عبد المجيد لـصحيفة الجريدة: حرية الرأي والتعبير حق أصيل لكل انسان ومبدأ قانوني دولي دون إستثناء أو مضايقة أو قيد، وذكر: على الرغم من إختلافي مع الفكر الطائفي والسياسي لحزب الامة إلا إنني أرفض تماماً ما حدث من تشويه للقاء الجماهيري المرتقب، وكان من الأجدر أن يعبر الرافضون لفكرته وسياساته بطريقة أكثر ثورية من ما شاهدناه من خلال مقاطعة اللقاء أو رفع شعارات مكتوبة تعبر عن موقفهم من حزب الأمة.

من جهته أصدر حزب الأمة القومي بياناً، أكد فيه اهتمامه بالأحداث الأخيرة في الجنينة خاصة ما حدث في كرندنق، مضيفاً انه ارسل وفداً عالي المستوى لتقصي الحقائق والمساهمة في احتواء الفتنة. وقال الحزب إن وفده هدف لبعث رسـائل لدعم السلام والتصالح ورتـق النسيج الاجتماعي، ولكن آثار التوترات التي وقعت بالجنينة مازالت باقية. وأوضح الحزب انه مراعاة لإبعاد أي مناشط تزيد من التوترات في المدينة، فإننا اخترنا وسيلة اللقاء مع المجتمع المدني والسياسي والحكومة لإبلاغ رسالتنا إلى حين احتواء المشاعر المتعارضة التي سوف نعمل على إزالتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)