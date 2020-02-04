الصيحة: * السودان وإسرائيل نحو التطبيع * أوامر بالقبض على (كرتي وغازي وغندور وآخرين)في بلاغ 89 * (السيادي) يوجه بجسر جوي عاجل لنقل السودانيين من الصين * احتجاجات تفشل خطاب المهدي بالجنينة الجريدة:

* أنباء عن لقاء البرهان بنتنياهو.. والخارجية تنفي علمها * الغاء ندوة المهدي في الجنينة بسبب اغلاق الثوار مدخل المسرح * ابراهيم الشيخ يعتزل العمل السياسي المجهر: * (البرهان) يزيل الجدار ويلتقي (نتنياهو) * قوى الحرية والتغيير تشكك في حقيقة اللقاء وقيادي شيوعي يقول: (لا أصدق) آخر لحظة: * توقف مصفاة الجيلي Advertisements * الحكومة: لا نعلم بلقاء جمع البرهان بنتنياهو * أعداد كبيرة من الجثث في مشارح العاصمة الحداثة:

* الشرطة تضبط عملات أجنبية بسوق ليبيا * الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو التقى البرهان في يوغندا * الكشف عن شروط الدقير لتولي منصب نائب رئيس الوزراء الدار: * توجيه من (البرهان) بإقامة جسر جوي لإجلاء السودانيين بصورة عاجلة من الصين السجن المؤبد للمتهم باغتصاب وقتل الطفل مهند داخل غرفة بالصالحة * بشرى سارة.. (6) بواخر محملة بالجازولين والبنزين والغاز وصلت بورتسودان * تزامن زيارة البرهان إلى كمبالا مع زيارة لنتنياهو * وزارة الصحة: الخرطوم خالية من مرض كورونا * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس والدراسات الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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