أمين حسن: شعب السودان الذى نعرفه سيظل على عهده بمناصرة القدس والاقصى وفلسطين وأما الزبد فيذهب جفاء

التاريخ: 03-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة في أول تعليق للدكتور أمين حسن عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول حول لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم الإثنين بأوغندا وإتفاقهم على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل قال أمين بحسب ما نقل عنه محرر أخبار الخليج 365 (أما شعب السودان الذى نعرفه فسيظل على عهده بمناصرة القدس والاقصى وفلسطين ومعاداة من عادى القدس وفلسطين وأما الزبد فيذهب جفاء.). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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