الحكومة تعلن أنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أعلن فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، مساء اليوم الاثنين أنه لم يتم الإخطار أو التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي باوغندا.



وقال الناطق الرمسي باسم الحكومة الانتقالية في نص البيان الصحفي الذي اوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)" تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي باوغندا".

واضاف البيان "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس السيادة".

كانت صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الاثنين أن نتنياهو التقى البرهان ، اليوم الاثنين لمدة ساعتين في مدينة عنتيبي الاوغندية ، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

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وذكرت الصحيفة أنالزعيمين اتفقا على بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات بين اسرائيل والسودان.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إنه يعتقد أن السودان يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي ، وأنه ابلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بذلك.

وذكرت الصحيفة أن البرهان قال إنه يود مساعدة بلاده على التحديث من خلال اخراجها من العزله.

وقبيل إقلاع طائرته متوجها إلى اوغندا، أعرب نتنياهو عن أمله في أن يزف "أخبارا سارة لإسرائيل هذا المساء".

وقال :"سأقوم بخامس زيارة إلى أفريقيا في غضون ثلاثة أعوام ونصف ... هناك علاقات شديدة الأهمية على الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والدفاعية".