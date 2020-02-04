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الإثنين 3 فبراير 2020
كتب
محمد أمين
أكد المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الإنتقالية، فيصل محمد صالح، لم يتم إخطار أو التشاور مع مجلس الوزراء، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتيناهو في عنتبي بيوغندة من وسائل الاعلام. وقال في بيان مغتضب اليوم (الاثنين) أن المجلس ينتظر توضيحات رئيس المجلس بعد عودته إلى البلاد. التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، واتفقا على بدء تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وقال بيان الحكومة الاسرائيلية " لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مجلس الوزراء: لم نشاور أو نخطر بلقاء نتيناهو والبرهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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