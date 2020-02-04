عاجل.. مجلس الوزراء: لم نشاور أو نخطر بلقاء نتيناهو والبرهان

الإثنين 3 فبراير 2020

أكد المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الإنتقالية، فيصل محمد صالح، لم يتم إخطار أو التشاور مع مجلس الوزراء، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتيناهو في عنتبي بيوغندة من وسائل الاعلام. وقال في بيان مغتضب اليوم (الاثنين) أن المجلس ينتظر توضيحات رئيس المجلس بعد عودته إلى البلاد. التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، واتفقا على بدء تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وقال بيان الحكومة الاسرائيلية " لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

