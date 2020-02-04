البرهان يوجه باجلاء الطلاب السودانيين من مدينة يوهان الصينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بإقامة جسر جوي عاجل لنقل المواطنين السودانيين من مدينة يوهان في جمهورية الصين الشعبية إلى الخرطوم مباشرة.

وشدد الفريق عبد الفتاح البرهان على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسلطات الطيران المدني وكافة الأجهزة المختصة.

وبحسب بيان صحفي طالب رئيس مجلس السيادة وزارة الصحة باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين بصورة لائقة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وعبر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع الأزمة الطارئة بما يؤمن البلاد والعباد. اليوم التالي المادة السابقة بالتزامن مع لقاء البرهان بنتنياهو.. إبراهيم الشيخ يعلن تنحيه عن العمل العام والسياسة

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