مبارك الفاضل يرحب بلقاء البرهان ونتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي بلقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني في كمبالا الاثنين. ووصف الفاضل اللقاء بأنه شجاع وجرئ من البرهان ويمهد لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان وإزدهار العلاقات. تجدر الإشارة أن مهندس العلاقات الإسرئيلية مع الدول الأفريقية رئيس مركز القدس للشؤون العامة السفير دوري غولد، اعتبر أن إنفراج العلاقات بين السودان وإسرائيل سيجعل الإسرائييلين يشعرون بالأمان. صحيفة الانتباهة المادة السابقة بعد اعلان الرئاسة الاسرائيلية.. وزيرة الخارجية تنفي علمها بشأن لقاء البرهان ونتنياهو المقالة القادمة بالتزامن مع لقاء البرهان بنتنياهو.. إبراهيم الشيخ يعلن تنحيه عن العمل العام والسياسة

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