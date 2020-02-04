بعد اعلان الرئاسة الاسرائيلية.. وزيرة الخارجية تنفي علمها بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الرئاسة الإسرائيلية رسمياً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلتقى برئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم (الاثنين) في العاصمة اليوغندية كمبالا، برعاية الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني.

فيما أعلنت فضائية الجزيرة على حسابها الرسمي في (تويتر) إن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله،قالت لــ(قناة الجزيرة) إنه ليس لديها أي علم بشأن لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت (رويترز ) عن مسؤول بالرئاسة الإسرائيلية قوله إن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات بين البلدين.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي في بيان رسمي صدر في كمبالا أن نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في إتجاه جديد وإيجابي، وأن الجانب الإسرائيلي مهتم بدعم السودان للمضي قدماً في عملية التطور وإخراجه من العزلة الدولية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه ألتقي البرهان،واتفق معه على بدء علاقات ثنائية بين البلدين تمهد للتطبيع بينهما.

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وقال إنه يؤمن بأن السودان يسير في اتجاه جديد وايجابي .

وأضاف في تغريدة له على (تويتر) بعد لحظات من إجتماعه مع البرهان أن الرئيس السوداني عبر عن رأيه هذا خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف قائلاً أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يريد مساعدة دولته في الدخول في عملية حداثة من خلال إخراج السودان من العزلة ووضعه على خريطة العالم.

وذكرت قناة الجزيرة في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين أن ديوان ارلرئاسة الإسرائيلية أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم (الاثنين) في العاصمة اليوغندية كمبالا.

وقالت مصادر إسرائيلية لقناة الجزيرة إن نتنياهو طلب من البرهان فتح الأجواء السودانية أمام الطيران الإسرائيلي القادم من أمريكا اللاتينية،واضافت المصادر أن البرهان طلب من نتنياهو التوسط لتخفيف العقوبات الأميركية وشطب السودان من لائحة الإرهاب.

ووصل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى يوغندا اليوم (الاثنين)، في زيارة غير معلنة، وتزمنت زيارة البرهان مع تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كمبالاة.

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