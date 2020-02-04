لقاء بين البرهان ونتنياهو في كمبالا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر موثوقة (الانتباهة أون لاين) أن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو برعاية الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني في كمبالا الاثنين استمر لمدة ساعتين وتناول البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة من ضمنها مرور طيران العال الإسرائيلي عبر الأجواء السودانية. في السياق أعتبر رئيس مركز القدس للشؤون العامة دورني غولد في مقال حول اللقاء، أن إنفراج العلاقات بين السودان وإسرائيل سيجعل الإسرائيليين يشعرون بالأمان خاصة أن السودان لا تزال مرتبطة لديهم بعاصمة (اللاءات الثلاث) منذ القرن الماضي بجانب علاقاته مع حزب الله وحركة حماس وإيران في السابق. وقال دورني الذي كان يتولى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومهندس العلاقات مع الدول الأفريقية، إن السودان بلد مهم في الشرق الأوسط بجانب أنه كان من أكثر الجبهات عداء نحو إسرائيل في السابق، ومع بدء العلاقات مع السودان فإن تلك الجبهة قد تفككت وأن القوى التي تهاجم الغرب منذ أكثر من عشرين عاماً قد فقدات واحدة من أهم قواعدها الإستراتيجية.

صحيفة الانتباهة