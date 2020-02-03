بالفيديو : عازف (الزنقات) الجديد طاسو يقبل تحدي العزف خلف الموسيقار محمد الامين

ابدى العازف الاورغ صاحب الصولات الجديدة طاسو قبوله التحدي في العزف خلف الفنان الموسيقار محمد الامين ولك في معرض اجابته عن سؤال البرنس في برنامجه (عشرة ونسة حيث قال له :(قلبت الدنيا والعالمين لكن صعب تضرب الواحد ونص ورا ودالامين).

وقال طاسو مؤكدا امكانياته في العزف التي تؤهله للوقوف عازفا خلف الفنان الموسيقار محمد الامين حيث قال:(انا ما بقلل من مكانتي وهو زول علامة لكن لو حصل الحاجة دي انا لي الشرف) مضيفا قوله (لو حصل اشتغلت وراء بقدر اسدها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)