بالفيديو:تحذير من تحركات يقودها المتمرد المطلوب للمحكمة الجنائية للهجوم على الخرطوم

حذر ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي من تقارير سرية تتناول تحركات يقودها كوشيب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية حيق قال: (الزول دا الان حايم في الغرب بجند في الناس بسرية كاملة) مضيفا قوله:(الان كوشيب يجهز العدة).

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وناشد الناشط المتحدث لجان شباب المقاومة لسرعة الانضمام لجهاز الامن بغرض الدفاع عن الثورة موضحا بان المعركة من عنصار النظام البائد ستنتقل الى الخرطوم اذا لم يستعدوا لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)