اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بالفيديو:تحذير من تحركات يقودها المتمرد المطلوب للمحكمة الجنائية للهجوم على الخرطوم

0 نشر
محي الدين علي 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 03-فبراير-2020

332 مشاهدة

بالفيديو:تحذير من تحركات يقودها المتمرد المطلوب للمحكمة الجنائية للهجوم على الخرطوم

حذر ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي من تقارير سرية تتناول تحركات يقودها كوشيب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية حيق قال: (الزول دا الان حايم في الغرب بجند في الناس بسرية كاملة) مضيفا قوله:(الان كوشيب يجهز العدة).

Advertisements

وناشد الناشط المتحدث لجان شباب المقاومة لسرعة الانضمام لجهاز الامن بغرض الدفاع عن الثورة موضحا بان المعركة من عنصار النظام البائد ستنتقل الى الخرطوم اذا لم يستعدوا لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:تحذير من تحركات يقودها المتمرد المطلوب للمحكمة الجنائية للهجوم على الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا