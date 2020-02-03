التاريخ: 03-فبراير-2020
332 مشاهدة
حذر ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي من تقارير سرية تتناول تحركات يقودها كوشيب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية حيق قال: (الزول دا الان حايم في الغرب بجند في الناس بسرية كاملة) مضيفا قوله:(الان كوشيب يجهز العدة).
وناشد الناشط المتحدث لجان شباب المقاومة لسرعة الانضمام لجهاز الامن بغرض الدفاع عن الثورة موضحا بان المعركة من عنصار النظام البائد ستنتقل الى الخرطوم اذا لم يستعدوا لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:تحذير من تحركات يقودها المتمرد المطلوب للمحكمة الجنائية للهجوم على الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.