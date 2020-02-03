الشرطة يستعد بقوة للهلال

قال اللواء عبد الله حسن عبد الله رئيس نادي الشرطة القضارف إن فريقه ودع منافسة كأس السودان بسبب عدم التوفيق وسوء الطالع مبيناً أن بعثة الفريق وصلت أمس الأول إلى القضارف قادمة من مدينة كسلا بحسب اليوم التالى .

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مشيراً إلى أن الفريق سيكون جاهزاً لمواجهة الهلال في افتتاحية مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز مؤكداً أن الفريق سيكون لائقاً بدنياً وفنياً لمواجهة الأزرق في السادس من الشهر الجاري على ملعب الهلال بأمدرمان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)