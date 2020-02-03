وادي حلفا تحوطات من وباء الكورونا

اتخذت محلية حلفا بالولاية الشمالية التدابير اللازمة الوقائية كافة من وباء فيروس الكورونا باعتبار أنها المحلية التي بها المنافذ البرية والنهرية، مما يستدعي وضع الترتيبات كافة لاستقبال حركة العابرين اليومية بين السودان ومصر عبر معبري اشكيت وارقين وميناء وادي حلفا في إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية البلاد.

ووجه المدير التنفيذي حسن عابدين بحسب سونا إدارة الشؤون الصحية بالمحلية والجهات ذات الصلة ضرورة الاتصال بوزارة الصحة الاتحادية والولاية لدعم الجهود المبذولة للمحلية عبر أتيام متخصصة مع تزويد الكوادر بالمعينات اللازمة لمقابلة الحالات في حالة الاشتباه مع التركيز على ضرورة تدخل الجهة الإتحادية لإسناد هذه الجهود لإقامة الحجر البشري (كرتينة العزل) بوادي حلفا لاستقبال الحالات وتمويل مطلوبات غرفة الطوارئ بالمحلية حتى تضطلع بدورها بصورة مرضية مع توفير المعدات والميزانيات اللازمة كافة لمجابهة أي طارئ.

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فيما أكدت إدارة الشؤون الصحية تكوين غرفة طوارئ وتنسيق مع المحاجر الصحية القومية بوادي حلفا ووضع خطة تفصيلية لمتابعة أعراض مرض الكورونا وتم توزيع الأجهزة الحرارية ومعدات الأكسجين والأقنعة الواقية للكوادر بجميع المنافذ بحلفا ووضع إجراءات مشددة للمراقبة.

ولم تسجل أي حالات بلاغ اشتباه لمرض الكورونا بالمحلية حسب رصد الكوادر المنتشرة بجميع المنافذ بوادي حلفا وتم إرسال أتيام من الكوادر المختصة الصحية إلى الحدود السودانية المصرية لاستقبال البواخر النيلية بين السد العالي وميناء وادي حلفا لإجراء الفحوصات الأولية كافة لطاقم ورجال الباخرة قبل وصولهم ميناء وادي حلفا بالإضافة إلى استنفار المعابر البرية .

ومن التحديات التي تواجه محلية حلفا عدم وجود غرف عزل احترازية بالمنطقه وقد تم إبلاغ الولاية والسلطات الصحية الاتحادية لتمويل وتجهيز عدد من المواقع المقترحة تحسباً لأي حالة اشتباه لمرض الكورونا.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)