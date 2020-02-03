تجمع أصحاب العمل يُرحب بقرار خروج بنك السودان من صادر الذهب

الخليج 365 :

أعلن تجار الذهب وتجمع أصحاب العمل السوداني ترحيبهم بقرار خروج بنك السودان من صادر الذهب وفك الاحتكار وأعتبروا المنشور إنجاز كبير يُشجع تجارة الذهب في السوق السوداني وسيكون له ما بعده في تطوير الاقتصاد.

ووصف أمين مال الغرفة التجارية هيثم عبد الرحيم تبيدي، خروج بنك السودان والشركات الحكومية من صادر الذهب ودخول القطاع الخاص يسهم في توفير النقد الأجنبي ويصب في مصلحة الدولة، وقال إن بنك السودان احتكر صادر الذهب لأكثر من “9” أعوام.