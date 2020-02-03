باعونا لإسرائيل و #صفقة_القرن (!).. بقلم أمين الامام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرّبوها و”ختُّوا كرسي السلطة” فوق رؤوسنا… باعونا لإسرائيل و #صفقة_القرن (!)

اتّضحت “الرؤية المؤلمة جدّاً” تماماً… الآن (!).

قبل قليل، ولمصالحهم الخاصّة كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن لقاء جمع بين رئيس وزرائهم الجزّار #بنياميننتانياهو مع رئيس #مجلسالسياده السوداني #عبدالفتاح_البرهان في عنتيبي بأوغندا…

وأمس تحديداً (الأحد 2-2-2020)، تسلّم هذا “البرهان” دعوة رسمية لزيارة أمريكا، بعد زيارة المبعوث الأمريكي دونالد بوث الأسبوع الماضي، الذي أجرى لقاءات غامضة مع إسلاميين مثل #غازيصلاحالدين ، الذي التقى بعدها برئيس الوزراء #عبدالله_حمدوك (!).

من الواضح تماماً، أنّ السودان الذي تستغلّه جهات دولية وإقليمية بعينها بوصفه “الحيطة المايلة” (بالنسبة لهم كما يتوهّمون للأسف!)، لا يعرفون حقيقة “قوّة ثورته” حتّى الآن، حتى يحلموا أن يكون أوّل الراضخين لـ “صفعة القرن”، التي قدّمها بشكل مسرحي كوميدي للعالم دونالد ترامب ونتانياهو، الثلاثاء الماضي (28 يناير).

لا يا برهان وعساكرك وكيزانك، لا يا حمدوك وكلّ من أتوا بك من أحزاب وقادة “كضّابين”… لا، لن تستطيعوا أن تجبروا #الشعب_السوداني الجبّار على ما لا يريده…

نعم… مع اعتراف الخارجية الإسرائيلية بخطوة “التطبيع” التافهة هذه معكم، استطعتم أن “تخربوها وتختُّوا كرسي سلطتكم” فوق رؤوسنا… لكن تحت الكرسي رماد، وتحت الرماد نار… فاحذروا نار السودانيين إن اشتعلت، على الأقل ستحرِّق “الخونة الكذّابين” السارقين لأحلام الشعب وثورته.

كفى يا عساكر #الكيزان … كفى يا “كذّابي الزفّة والأحزاب” … كفى…

لن تخطئكم سهام غضب #الشارعالسوداني … الذي سيقول حتماً: #لاللتطبيعمعاسرائيل … #لالصفقةالقرن … لا، لا، لا… ومليار “لاااااااا”.

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