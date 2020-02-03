(6) بواخر مُحملة بالجازولين والبنزين والغاز وصلت بورتسودان

الخليج 365 :

أكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد، أن العطب الذي أصاب خط “هجليج” تأثيره جزئياً وسيتم مُعالجته في أقرب وقت ، وأوضح أن خط هجليج ينقل الخام لتغذية المصفاة القديمة وأشار إلى أنها تعمل بخام “مزيج النيل” وطاقتها التشغلية ( 50 ) ألف برميل يومياً، كشف أن (6) بواخر ترابط حالياً بميناء الخير تحمل بنزين وجازولين وغاز.

وأقر حامد بأن المصافة حالياً تعمل بطاقة (45) ألف برميل، وأشار إلى أن هناك مصفاة أخرى تعمل بخام “الفولة الثقيل” وتعمل بطاقة تشغيلية (40) ألف برميل يومياً،ة أكد أنها لم تتأثر بإنسداد خط “هجليج” لجهة أنها تُغذى بخط آخر وقال إنها تعمل يومياً لانتاج المشتقاتالنطفية.

وأعلن حامد عن معالجة تجري حالياً لإعادة ضخ الخام الموجود في مواني التصدير ببورتسودان إلى المصفاة التي تأثرت بإنسداد الخط إلى أن يستمر تشغيلها.

وأكد الوكيل أن الوزارة وضعت ترتيباتها لسد الفجوة بالاستيراد وكشف أن (6) بواخر ترابط بميناء الخير تحمل بنزين وجازولين وغاز، وأكد أن خطوات الإصلاح تجري علي مدار (24) ساعة من قبل فرق العمل لتشغيل الخط ، وأبان أنه تم تحديد منطقة العطب ، وأشار إلى أن هنالك عمليات تجري لضخ مواد كيميائية وعمليات ضغط بالبخار لفتح الانسداد ، وتوقع الوكيل تحقيق تقدم في أقرب وقت بعد أن تحديد المنطقة ، وأكد قدرة الوزارة وإمتلاكها للأجهزة لمعالجة الكسر.