البرهان لقاء العار….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما يثير الاشمئزاز حتى القرف ان حكومة قحت والمكون العسكري كل يوم في هبوط اخلاقي وسياسي و مهني.

بالأمس كانت سيداو وبعدها حذف الدين من المنهج الدراسي والعلمانية وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى هبوط السودان إلى قاع الهوان والذل أكثر مما هو فيه ، يأتي الخبر الذي يجعل كل سوداني غيور على وطنه ودينه يموت غيظا وكمدا وتنفقع مرارته الخبر المشؤم الذي يقول بان البرهان يلتقي نتنياهو في عينتبي بيوغندا حتى يطبع معه ويعم السلام السودان وتخضر ارضه، ويصبح الجنيه بمية دولار ، يا للهوان يا للعار اين الثوار اين دماء الشهداء هل خرجتم من أجل التطبيع مع إسرائيل؟ هل خرجتم من أجل هدم الدين؟ هل خرجتم على الإنقاذ؟ ام خرجتم من عباية الاسلام؟ اين السودانيون الشرفاء اين الأحرار والوطنيون من هذه المهازل؟

اذا كانت زيارة البرهان إلى أمريكا او رفع السودان من قائمة الارهاب ثمنها هو التطبيع مع إسرائيل فلا نريد أن يرفع ان اسم السودان من هذه القائمة المشؤمة، بل نريد أن ترفع كلمة لا إله الا الله، وأن يرفع اسم البرهان في القائمة السوداء للتاريخ؟ بعد البشير الذي فصل جنوب السودان ووضع السودان في هذه الحالة التي يرثى لها، تمهيدا لهذه التطبيع الملغوم.

اليوم افتقدنا الاسلاميين، الذين لم يركعوا ولم يطبعوا مع هذا العدو الغاشم والمحتل والمغتصب لارضنا ومقدساتنا إلى أن جاءت كلمة الشعب وألقت بهم خارج السلطة في غلطة تاريخية كانت هذه نتيجتها.