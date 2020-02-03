مشاورات واجتماعات لتكوين منتخب سودانى السيدات

انعقد اليوم اجتماعا تنسيقيا بين لجنتي المنتخبات، ولجنة كرة القدم النسائية، ممثلاً في رئيس ونائب رئيس كل لجنة من أجل تكوين المنتخب النسائي الأول في السودان.

و حضر من جانب لجنة المنتخبات الدكتور حسن برقو رئيس اللجنة، ونائبه الاستاذ إسماعيل رحمة، ومن لجنة كرة القدم النسائية الأستاذة ميرفت حسين، رئيس اللجنة، والاستاذ عبدالرحيم حماد نائب الرئيس،

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وتم التأكيد بحسب سونا على عدد من الخطوات، تبدأ بوضع لائحة منفصلة للمنتخبات النسوية، والاستعانة بمدرب عام نسائي وطني، وانتداب مديرة فنية من الخارج، وتبني مقترح استضافة دورة رباعية للمنتخبات في السودان، حتى يتسنى للمنتخبات الترقي لأهلية المشاركات الخارجية وفق قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والعمل على تكوين منتخبين تحت (20) وتحت (17) مستقبلاً، وعقد اجتماع آخر للوقوف على إنفاذ ما تم الاتفاق عليه ..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)