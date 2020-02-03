بالفيديو : تهمة الشيوعية كادت ان تعصف بالجزلي خارج الاذاعة السودانية .. والرئيس العراقي صدام حسين ينقذه من حرسه الخاص

كشف المذيع السوداني الكبير عمر الجزلى بان اعضاء لجنة من الاعلاميين الكبار بالاذاعة السودانية قد اتهمته بالانتماء للحزب الشيوعي عندما اخبرهم بانه كان يعمل في اذاعة بمدينة تندلتي.

وأوضح بان هذه التهمة كادت ان تعصف به خارج الاذاعة عندما كان يجري اختبارات القبول مع المذيعين الجدد حيث قال:(سألوني يا ابني انت اشتغلت وين قلت ليهم في الاذاعة قالوا لي آآه الاذاعة السرية دي باعت تندلتي لالا لا ..ياخي دي اذاعة انت شيوعي؟).

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ومن جهة اخرى سرد الجزلي بعض ذكرياته مع بعض الرؤساء العرب مشيرا الى موقف حدث له مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي قام بحمايته من حرسه الخاص الذي كاد ان يفتك به اثناء محاولة الاقتراب منه لاجراء مقابلة تلفزيونية في احدى الاحتفالات بالعراق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)