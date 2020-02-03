جسر جوي عاجل لنقل سودانيين من (ووهان) الصينية

وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحسب سونا بإقامة جسر جوي عاجل لنقل المواطنين السودانيين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية إلى الخرطوم مباشرة.

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وشدد الفريق عبد الفتاح البرهان على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسلطات الطيران المدني وكافة الأجهزة المختصة.

وطالب رئيس مجلس السيادة وزارة الصحة باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين بصورة لائقة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وعبر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة بما يؤمن البلاد والعباد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)