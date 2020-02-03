التنمية البشرية : اكتمال دليل البرامج التدريبية 2020

أعلن المجلس الأعلى للتنمية البشرية و العمل بولاية الخرطوم عن اكتمال إعداد دليل البرامج التدريبية للعام 2020.

وقال الدكتور/ عبدالعاطي محمد خير ؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية و العمل بولاية الخرطوم خلال ورشة إعداد دليل البرامج التدريبية للعام 2020 التي عقدها المجلس بمدينة بورتسودان في الفترة من 27-31 يناير2020م ، بحسب سونا أن خطة المجلس في مجال التدريب وبناء القدرات ارتكزت على خطط وبرامج الولاية الاستراتيجية وأولويات برامج الحكومة الانتقالية.

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وأوضح عبدالعاطي، أن المجلس أصبح لديه دليل تدريبي مضبوط وخطط وبرنامج واضحة للتدريب بالولاية للعام 2020 تم إعدادها بمشاركة كافة مديري التدريب بوحدات الولاية المختلفة البالغ عددها (42) وحدة.

وأشار إلى أن دليل البرامج التدريبية يشتمل على البرامج الأساسية والتي تشمل ( اللغة الإنجليزية والحاسوب والجدارات الأساسية وبرامج تدريب الموظفين الجدد) وكذلك البرامج العامة والبرامج المتخصصة والتي تشتمل على ( التخصصات الطبية والهندسية والزراعية والإعلامية) بالإضافة إلى برامج التدريب المجتمعي والبرامج الخارجية، مبيناً أن هذه البرامج تم توزيعها بصورة جيدة وبساعات تدريبية محددة تبدأ من أول يناير حتى نهاية العام.

وأضاف محمد خير أن البرامج التدريبية سيتم تقسيمها إلى أرباع وسيتم طرحها عبر الموقع الإلكتروني لتتنافس عليها بشفافية كافة مراكز التدريب بالولاية.

وأفاد المهندس أمير سرالختم السيد؛ أمين أمانة بناء القدرات بالمجلس أن المجلس درج سنوياً على إقامة ورشة لإعداد دليل البرامج التدريبية قبل بداية العام؛ يتم من خلالها مناقشة خطط وبرامج التدريب التي تأتي من الوحدات بالولاية، مشيراً إلى أن هذا الدليل سيكون الأساس في تنفيذ البرامج التدريبية للعام 2020م .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)