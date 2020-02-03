مسؤول إسرائيلي : نتنياهو يجتمع مع البرهان في أوغندا للتطبيع

قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الاثنين بحسب وكالة (رويترز) إن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارة لأوغندا.

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وأضاف المسؤول في بيان ”يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدماً في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم“.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)