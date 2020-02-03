بابكر سلك يكتب: الجمل

التاريخ: 03-فبراير-2020
9 مشاهدة
] الجمل حيوان أليف.
] الجمل يستطيع العيش في الصحراء دون عناء.
] الجمل يقطع آلاف الأميال سيراً على الأقدام دون أن يهتز له سنام.
] الجمل حيوان لطيف.
] الجمل حيوان صبور جداً.
] الجمل إحتار في الهلال.
] صبر تسعين سنة فاق صبر الجمل ذاتو.
] حيرتوا الجمل وحيرتوا الصبر ذاتو.
] أيها الناس
] ولد الهلال سنة ألف وتسعمية وتلتين.
] والآن نحن في عشرين عشرين.
] ولازال الهلال يبحث عن مخرج من صفره الدولي.
] تسعين سنة بالتمام والكمال.
] والنتيجة صفر.
] تسعين صفر بالتمام والكمال والنتيجة هلال.
] تسعين سنة يا أنا ومانديلا عندنا.
] ولكن خروج أبو الهل كان خيراً له.
] هناك في صن داونز والبعبع الترجي ستات وأم بعلو مازيمبي ووداد الماكضابة.
] كان أبو الهل بقى وسطهم زي الأرنب وسط كلاب الصيد.
] أخير ليهم لحدي هنا برغم مازمبية الأهلي التي ضاعت بأوامر عليا خوفاً من بورسعيد سودانية بحسب قول كهربا.
] يجب أن ننظر لنصف الكوز المليان.
] رغم أنو الكوز الزمن ده شوفتو تقرف.
] لكن النصف المليان من خلاله نري جمالاً.
] الكلاب الشرطية كانت حضوراً أنيقاً من عصراً بدري.
] وولف أصلي جيرمان شيبرد.
] وحتى حضور الشرطة بهذه الكثافة كان أنيقاً.
] بالذات بعد دخل طفل الحجارة الأول و ناس أبو طيرة جوا وختوا الهلال في فتيل.
] كان منظرهم رائع بتلك الأزياء وهم يشكلون حلقة بدت للعيان لوحة.
] كأنهم عيدان الأقاشي مقزوزة في الرمال ووسطهم أحمر الأهلي جمر القضية.
] قلت ليكم كان في حاجات جميلة برغم طيران الزنطور.
] منظر جمال سالم خارج طمنطاشر وكهربا في خط كان مشهد خرافي.
] لأنو الكورة الماشة على المرمى الخاوي على عروشه.
] براها لفت.
] خلي بالك ياروشا دي النفاثات في العقد ذاااته.
] والحبيب محمد عبدالماجد كتب.
] ح نتأهل.
] وحاحا أكد.
] والبخور إنطلق.
] والله لايصلح عمل المفسدين.
] هكذا يقول رب العرش العظيم
] قلت لي ح يا م ح م د؟.
] أيها الناس.
] يظل مانديلا رمزاً إفريقياً للنضال.
] وتظل مانديلا البطولة القارية الوحيدة للأندية السودانية.
] ويظل المريخ بمانديلا الزعيم وسيد البلد بي حقو والكبير والوحيد والمتفرد والبشبهو منو.
] والأوحد المتواجد بلوح الشرف الإفريقي الذي يضم الفرق الفائزة ببطولات الكاف.
] ويظل الصفر صفراً ساكناً في محلو.
] فطومة أختي.
] لسة جماعتك عندهم أمل في الأميرة السمراء؟.
] عارفة يافطومة حبوبة مولانا مجذوب رئيس رابطة قطر عندها مقولة شهيييرة.
] بتقول
] لما تخت ليها شيء وماتلقاهو.
] الشيء ده أسي ختيتو هنا بي يدي دي .
] طار وين؟.
] أريتو بي طيران فااااااطنة.
] لأول مرة مولانا مجذوب عرف فاطنة البتقولها حبوبتو.
] أسي طيران أمس ده ماياهو طيران فااااطنة؟.
] أيها الناس.
] من أجمل تعليقات الشفوت علي طيران أمس.
] قالوا واحد اتصل على قناة الهلال قال ليهم عيدوا لينا مباراة الهلال والأهلي.
] ناس القناة قالوا ليهو الجزء المدني ولا العسكري؟.
] أيها الناس.
] يظل مانديلا رقماً.
] ويظل الصفر صفراً.
] أيها الناس.
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم.
] كان شفت يا والينا.
] صفرنا مبارينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال أسي دي كورة يجيبونا ليها من الضهر؟
صحيفة الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر بابكر سلك يكتب: الجمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.