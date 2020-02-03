بيان من الحكومة الإسرائلية: نتنياهو التقى البرهان واتفقا على تطبيع العلاقات

الإثنين 3 فبراير 2020

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا مساء الاثنين واتفقا على بدء تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: " لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. واستمر الاجتماع بين الزعيمين لمدة ساعتين. وصرح مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء نتنياهو يعتقد أن السودان يتحرك في اتجاه إيجابي ، وقد عبر رئيس الوزراء عن نظرته إلى وزير الخارجية الأمريكي. واضاف رئيس مجلس السيادة السوداني مهتم بمساعدة بلده على المضي قدمًا في عملية التحديث عن طريق إخراجها من العزلة ووضعها على الخريطة. وقال نتيناهو "التقيت في عنتيبي مع رئيس مجلس السيادة السوداني ، عبد الفتاح البرهان ، واتفقنا على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. التاريخ. وجاء البرهان إلى أوغندا خاصةً للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي ، الذي وصل إلى هناك في زيارة دبلوماسية استغرقت يومًا واحدًا.

