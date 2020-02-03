عاجل.. الخارجية: الحكومة بصدد تجهيز طائرة لإجلاء المواطنين من ووهان

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الإثنين 3 فبراير 2020
أعلنت وزارة الخارجية، أن الحكومة بصدد تجهيز طائرة لإجلاء المواطنين من ووهان الصينية.
وأكد علماء صينيون، أنه من المرجح بشدة أن يكون فيروس كورونا، الذى يثير حالة من الرعب حاليا بعد تفشيه فى عدد من الدول، بعد أن انتشر بسرعة فى الصين، نشأ فى الخفافيش، على مثال فيروس سارس.
وكشف العلماء، أنهم لديهم مزيد من الدلائل أن الفيروس الجديد نشأ وبدأ على الأرجح فى الخفافيش، وفقا لسكاى نيوز عربية.
ونشر العلماء بحثين علميين، فى دورية "جورنال نيتشر"، ذكرا خلالهما أن التركيب الجينى المأخوذ من عدد من المرضى فى بؤرة تفشى الفيروس فى ووهان، يرتبط بشكل وثيق وواضح بفيروس سارس، "مرض الإلتهاب الرئوى الحاد"، الذى انتشر بشدة فى بداية الألفينيات.
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