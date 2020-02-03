البرهان يوجه بإجلاء عاجل للسودانيين من الصين

الإثنين 3 فبراير 2020 كتب محمد أمين الخرطوم- وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بإقامة جسر جوي عاجل لنقل المواطنين السودانيين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية إلى الخرطوم مباشرة. وشدد البرهان اليوم (الاثنين) على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة و وزارة الخارجية وسلطات الطيران المدني وكافة الأجهزة المختصة. وطالب رئيس مجلس السيادة وزارة الصحة باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين بصورة لائقة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة. وعبر البرهان عن ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة بما يؤمن البلاد والعباد.





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