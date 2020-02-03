الهلال يفقد الشعلة في بطولة الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يفقد الهلال في بطولة الدوري الممتاز اللاعب وليد الشعلة وذلك بسبب الاصابة التي تعرض لها في مباراة الاهلي المصري وسيغيب اللاعب اسبوعين بسبب الراحة الطبية الممنوحة له من الاطار الطبي.

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