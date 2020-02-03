فك صادر الإبل إلى الدول العربية

الخليج 365 :

كشف رئيس غرفة عمليات صادر الماشية خالد المقبول، عن بدء إجراءات واستخراج عقودات واعتمادات تصدير الإبل من قبل وزارة التجارة الخاصة بإنسياب صادرات الإبل إلى الدول العربية.

وقال المقبول بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إنهم يستهدفون تصدير (250-300) ألف رأس خلال العام، بجانب تصدير (16) ألف طن من اللحوم ، وتوقع أن توفر صادرات الإبل واللحوم ملايين الدولارات للخزينة العامة، خاصة إذا تم فتح صادر الماشية.

وأرجع المقبول تأخير عدم إعلان فتح صادر الماشية إلى السعودية من قبل وزارة الثروة الحيوانية، لعدم اكتمال الإجراءات والاشتراطات التي طلبتها الرياض.