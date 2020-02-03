معركة إعلامية بين الأهلي والزمالك بسبب مباراة الهلال

الخليج 365 :

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مجلس الإدارة سيدفع بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام الهلال التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل واعلنت عن تأهل ممثل مصر ثانيا في مجموعته. وذكر عبد الحفيظ في حديثه لفضائية النادي الأهلي أن المباراة توقفت لعشر دقائق ونزل الأمن لحماية فريقه مشيدا في الوقت ذاته

بالمجهود الكبير الذي أثمر عن سيطرة تامة للأمن السوداني معتبرا أنهم أنجزوا عملهم على الوجه الأكمل. وذكر سيد أن حوادث مماثلة شهدتها البطولة وقادت لعقوبات رادعة للأندية التي صاحبت مبارياتها احداث شغب توقفت المباراة على أثرها وابعدها الكاف.

وبعد ساعة فقط كتب خالد الغندور الإعلامي المصري بقناة الزمالك أن حديث سيد عبد الحفيظ وإن كان صحيحا، فلماذا لم يفعل الكاف اللائحة في مباراة الزمالك أمام جيرانسبون السنغالي وأعاد المباراة.. ووجد حديث الغندور استنكارا من جماهير الأهلي التي ردت بعنف على الغندور.