قرار جديد من الكاردينال عقب الخروج الأفريقى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر نادي الهلال قفل ملعبه للصيانة وتحسين أرضية الملعب، بعد الضغط الذي كان على ملعبالفريق في الفترة الماضية، وتقرر تحويل تدريبات الفريق إعتبارا من مساء اليوم إلى ملعب نادي الأسرة بالخرطوم.

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