ضبط عملات أجنبية مزيفة في سوق ليبيا

وضعت الإدارة العامة لمكافحة التهريب، دائرة الخرطوم فرع سوق ليبيا، يدها على (3500) دولار مزيفة، وألقت القبض على (3) متهمين اتخذت في مواجهتهم إجراءات جنائية، على خلفية معلومات توفرت لدى شعبة سوق ليبيا تم رصدها وبواسطة فريق تمت عملية المداهمة والقبض على المتهمين وتحريز المعروضات.

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وأكد الفريق شرطة د.بشير الطاهر بشير، رئيس هيئة الجمارك بحسب اليوم التالى أن الجمارك صمام أمان البلاد من كافة المهددات الأمنية وهي تدعم اقتصاد البلاد بتحقيق الإيرادات للمساهمة في ميزانية الدولة. وأضاف الطاهر أن الجمارك خط الدفاع الأول في الحدود والمنافذ الجمركية لمحاربة التهريب خاصة السلع المدعومة وثروات البلاد.

وأضاف اللواء صلاح الدين الحمري مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب، أن الضبطية تدل على يقظة قوات المكافحة وتفانيهم في العمل في كافة ربوع البلاد، حاثاً على بذل المزيد من المجهودات لجعل الوطن في حدقات العيون والوقوف في وجه مدمري الاقتصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )