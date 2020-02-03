التاريخ: 03-فبراير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة نظمت مبادرة لست وحدك المعنية بشئون أطفال التوحد بالسودان برئاسة الدكتورة سحر حسن بحسب آخر لحظة ورشة تدريبيه بعنوان ( إدارة الوقت ) بقاعة المجلس القومي لرعاية الطفوله بالخرطوم Advertisements وحاضر المشاركين بالورشة المدرب محمد عبد الله همت أمين الدراسات و البحوث و التدريب بالمنظمه القوميه حول أهمية احترام الوقت واستعرض مهارات توظيف الوقت و أهميته وطرق إدارته و الوسائل التي يدار بها و احترامه و استثماره بشكل فعال باعتباره مورداً هاماً في حياة الإنسان لزيادة الفعاليه و الكفاءة الإنتاجيه لحركة المطلوبات و شرف الورشة بالحضـور أسعد جلال مدير مكتب الدكتور الصديق تاور كافي عضو مجلس السياده الانتقالي و المستر بكري ابو حراز مدير ملف الأجسام المطلبية بمجلس السيادة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لست وحدك لأطفال التوحد تنظم ورشة حول إدارة الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.