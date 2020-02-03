اضراب موظفي محلية جبل أولياء بسبب لجان المقاومة

التاريخ: 03-فبراير-2020
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توقف موظفون بمحلية جبل أولياء عن العمل، اليوم “الإثنين”، احتجاجاً على ماسمّوه استفزاز لجان المقاومة لهم، واتهامهم بالفساد.
وشككت لجان المقاومة في جبل أولياء في مستندات كانت تعتزم ادارة النظافة بالمحلية ترحيلها إلى مقر الهيئة، بعد مراجعتها من قبل المراجعة العامة للمحلية.
وقال مصدر مأذون لـ صحيفة (مصادر)، إن دولاب العمل تأثر بالإضراب، وأن رئاسة المحلية استدعت “الصرافين” في وقت متأخر اليوم بغية تجهيز مرتبات المعلمين والعاملين لصرفها غداً “الثلاثاء” تقديراً لظروفهم.
وقطع المصدر، بانسحاب لجان المقاومة من مباني المحلية اليوم، بعد شحن آخر عربة “دفار” من المستندات المذكورة إلى نيابة الفساد للتقصي بشأنها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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