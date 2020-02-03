امتحانات الشهادة الثانوية في الثاني عشر من أبريل

التاريخ: 03-فبراير-2020 فى : أخبار 47 مشاهدة Advertisements أعلنت وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي عوض الكريم رئيس لجنة امتحانات السودان بحسب سونا أن امتحانات الشهادة الثانوية ستبدأ في الثاني عشر من شهر أبريل 2020م وتنتهي يوم الخميس الموافق 23-4-2020م. وأكدت الطريفي أن جدول الامتحانات صدر بمساقاتها المختلفة ( أكاديمي ، تجاري ، صناعي، زراعي ،نسوي، شهادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والشهادات الحرفية). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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