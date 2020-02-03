استلام أصول الوطني بالشمالية بنسبة 80%

أطلع والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري على سير عمل لجنة حصر واستلام أصول وممتلكات واجهات المؤتمر الوطني بالولاية الشمالية وخطتها للمرحلة القادمة .

كما إطلع لدى لقائه بمكتبه اليوم بأعضاء اللجنة برئاسة المقدم ملاذ حسن محمد سرور رئيس اللجنة على الخطة التي وضعتها اللجنة للمرحلة القادمة ، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلته لجنة حصر واستلام أصول وممتلكات واجهات المؤتمر الوطني خلال الفترة الماضية موجهاً بضرورة الاستمرار في عملها إلى أن تستلم أصول وممتلكات واجهات المؤتمر الوطني بالمحليات.

من جانبه أكد رئيس اللجنة المقدم ملاذ حسن في تصريح( لسونا ) أن نسبة تنفيذ عمل اللجنة وصل حتى الآن إلى 80% لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد الطواف على محليات الولاية المختلفة وإنفاذ توجيهات والي الولاية الشمالية المكلف مناشداً المواطنين وكل الجهات التعاون مع اللجنة ومدها بأي معلومات تساعدها في إنجاز مهمتها بالصورة المطلوبة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)